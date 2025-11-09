Fórmula 1: Lando Norris vence GP do Brasil e abre vantagem na ponta

Perfeito. Assim foi o fim de semana do piloto britânico Lando Norris, da McLaren.

Consequentemente, Norris, que começou o fim de semana com apenas um ponto de vantagem para o colega de equipe Oscar Piastri, tem agora 24 pontos de frente para o adversário, que terminou em quinto lugar. Kimi Antonelli, da Mercedes e Max Verstappen, da RBR, fecharam o pódio em São Paulo.

A corrida teve emoções desde a primeira volta. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, que não conseguira registrar tempo no treino classificatório após um acidente na corrida sprint, largou na última posição e se envolveu em outro acidente, desta vez com o canadense Lance Stroll, da Aston Martin. Bortoleto teve que abandonar a prova.

Também no início, Lewis Hamilton, da Ferrari, teve acidente com Franco Colapinto, da Alpine. Após cair para o último lugar, o britânico acabou abandonando a corrida posteriormente.

Na retomada, outro acidente: Antonelli, Piastri e Charles Leclerc, da Ferrari, estavam em uma disputa na 6ª volta e o monegasco, que havia largado na terceira posição, levou a pior, sendo mais um a abandonar a corrida.