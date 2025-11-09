Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasil encerra Parapan de Jovens na liderança do quadro de medalhas

Autor Igor Santos - Repórter da EBC
Igor Santos - Repórter da EBC
Depois de ditar o ritmo do pódio durante todo o evento, o Brasil fechou o Parapan de Jovens, em Santiago, no Chile, neste domingo (9), em primeiro lugar no quadro de medalhas.

Na despedida da competição, foram mais cinco medalhas de ouro e uma de prata, que fizeram o país totalizar 99 pódios, com 60 ouros, 29 pratas e 10 bronzes. Atrás do Brasil vieram Colômbia (116 medalhas) e México (98).

A bocha foi o grande destaque brasileiro no último dia de competições no Chile. Foram três ouros: pares BC3, pares BC4 e equipes (classes BC1 e BC2).

Os outros dois ouros derradeiros vieram com o futebol de cegos masculino e o vôlei sentado masculino. Já a seleção feminina de vôlei sentado ficou com a prata.

No total, o Brasil foi representado por 120 atletas de até 23 anos de idade.

