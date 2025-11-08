Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sesc promove circuito de esportes em SP com atletas consagrados

Sesc promove circuito de esportes em SP com atletas consagrados

Autor Matheus Crobelatti*
Autor
Matheus Crobelatti* Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Serviço Social do Comércio (Sesc) promove, desde a última quinta-feira (6) até o dia 14 de dezembro, a primeira edição do Circuito Sesc de Esportes, um projeto que visa incentivar a prática esportiva em 36 cidades do estado de São Paulo em que não há unidades do serviço social.

Com entrada gratuita, o evento conta com a presença de diversos atletas e técnicos, como Fofão, do vôlei feminino, Júlia Soares, da ginástica artística, e Gabi Mazetto, do skate.

>> Confira a programação completa

Cada cidade receberá um atleta e atividades relacionadas à modalidade esportiva que ele representa. Com o tema ‘Movimento que Aproxima’, o objetivo é despertar o interesse dos jovens nas práticas esportivas, através do contato com ícones de diversas gerações. Entre as atividades presentes estão o atletismo, judô, basquete, vôlei, futsal, natação, skate, tênis de mesa, ginástica rítmica, ginástica artística, além de suas versões paralímpicas.

“A estratégia é levar o atleta ao que chamamos de encantamento. Você ver alguém praticar qualquer modalidade esportiva em alta performance é muito bonito. É até forma de entretenimento. É fundamental para nós também não trazer somente ícones dos jovens, mas também das pessoas mais velhas, que viram, por exemplo, a Fofão jogar”, apontou o técnico da Gerência de Esportes do Sesc, Leonardo Calix Soares.

Ex-jogadora de vôlei da seleção brasileira e campeã olímpica, Fofão, estará na região de Araraquara, e conversará com os jovens para ensinar o básico do esporte. Para ela, além de ensinar sobre o esporte e dar dicas, são interessantes a interação e a convivência.

“Nós conversamos um pouco, e eles sempre têm muita curiosidade. Depois fazemos a parte prática, onde eu mostro para eles como é feito o movimento. Não somos treinadores deles. Temos pouco tempo, então, tentamos mostrar que eles podem melhorar e evoluir”, explicou a atleta.

Fofão contou que quando era criança tinha problemas com anemia e se sentia sempre muito desanimada, o que a desmotivava bastante. O incentivo da professora na escola foi essencial para que ela se tornasse atleta.

“Quando eu fazia as aulas de educação física, eu me sentia muito bem. E minha professora me incentivou muito, tanto que me levou para fazer o teste no Centro Olímpico”, disse.

Outros atletas estão confirmados no evento: Fabiana Claudino (vôlei); Janeth (basquete); Pâmela Rosa (skate); Antônio Tenório (judô paralímpico); Luizão (futebol); Bruna Alexandre (tênis de mesa); Barbara Domingos (ginástica rítmica); Petrúcio Ferreira (atletismo paralímpico); Alison (vôlei de areia); Rosana Augusto (futebol feminino), entre outros.

*Estagiário sob a supervisão de Odair Braz Junior.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

São Paulo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar