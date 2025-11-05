Rádio Nacional acompanha São Paulo e Flamengo ao vivo nesta quarta

A Rádio Nacional transmite, ao vivo, nesta quarta-feira (5), o confronto entre São Paulo e Flamengo, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O jogo será disputado na Vila Belmiro, em Santos, a partir das 21h30. O jogo será disputado na Vila Belmiro, em Santos, a partir das 21h30.

O Tricolor Paulista, oitavo colocado na tabela, com 44 pontos, busca a vitória para se firmar entre os primeiros colocados e manter viva a esperança de vaga na Copa Libertadores. Já o Flamengo, vice-líder, com 64 pontos, está na cola do Palmeiras e segue firme na briga pelo título da competição. A jornada esportiva começa às 21h15, dentro da faixa Show de Bola Nacional, trazendo o pré-jogo com informações sobre as equipes, análises, escalações confirmadas e a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. A transmissão contará com locução de Luciana Zogaib, comentários e participação de Rodrigo Ricardo, além de reportagens e plantão da informação com Carlos Molinari. A transmissão da partida entra no ar para parte da rede em AM e OC, além do FM no Rio de Janeiro e no Alto Solimões. A Nacional FM nas demais praças segue com o conteúdo musical.

A programação pode ser acompanhada pelo dial, no app Rádios EBC e no site da emissora. Os áudios também estão disponíveis em tempo real por streaming nas duas plataformas. Campeonato Brasileiro O Campeonato Brasileiro é a liga brasileira de futebol profissional entre clubes do Brasil, sendo a principal competição futebolística no país. Por meio da disputa, são indicados os representantes brasileiros para a Copa Libertadores da América (juntamente com o campeão da Copa do Brasil). Vinte clubes participam do torneio. No decorrer da temporada, cada time joga duas vezes contra os outros (em um sistema de pontos corridos), uma vez em seu estádio e a outra no de seu adversário, em um total de 38 jogos.

As equipes recebem três pontos por vitória e um por empate. Os clubes são classificados pelo total de pontos, depois pelo saldo de gols e, em seguida, pelos gols marcados. Em caso de empate entre dois ou mais times, os critérios de desempate são: maior número de vitórias; maior saldo de gols; maior número de gols pró; confronto direto; menor número de cartões vermelhos recebidos; e menor número de cartões amarelos recebidos. Cobertura esportiva da Nacional Esporte que é paixão do povo brasileiro, o futebol é um dos destaques da programação da Rádio Nacional, emissora pública referência em transmissões de partidas no país há décadas. Os jogos das principais competições e as notícias mais importantes têm espaço nas jornadas esportivas diárias. A Nacional apresenta, ao vivo, vários duelos de diversos campeonatos. Os torcedores podem ficar ligados pelo rádio, site ou streaming para acompanhar as emoções das disputas entre os maiores clubes brasileiros. O destaque de janeiro é o estadual do Rio de Janeiro em dias e horários diversos, de acordo com a tabela da competição.

Antes e depois dos confrontos, o ouvinte se informa sobre a preparação das equipes e a repercussão do placar nas ondas da Nacional. A análise sobre os resultados da rodada ainda ganha janela diária para um rico debate em produções consagradas no radiojornalismo esportivo. O tradicional programa No Mundo da Bola tem edições de segunda a sexta, ao vivo, às 18h, com 30 minutos. Durante a programação da emissora pública, as atrações também trazem a participação do time de esportes com informações atualizadas. A ideia é oferecer ao público noticiário preciso, conteúdo relevante, comentários embasados e opinião fundamentada sobre o que acontece de mais recente no futebol do país e no exterior Equipe Experientes comentaristas e talentos das novas gerações da imprensa segmentada brasileira integram o time de esportes da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).