Buscando a liderança do Brasileiro, Flamengo enfrenta o São Paulo

O Flamengo visita o São Paulo, na noite desta quarta-feira (5) no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Rubro-Negro chega a este confronto, que terá início às 21h30 (horário de Brasília), com o objetivo claro de alcançar uma vitória que o permita alcançar a liderança da classificação da competição.

Em caso de triunfo na partida, que terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional, o time da Gávea alcançará os 67 pontos, dois a mais do que o atual líder Palmeiras, que, na próxima quinta-feira (6), enfrenta o Santos no Allianz Parque.

O São Paulo tem o mando de campo deste jogo. Mas, ao invés de o disputar em sua casa, o Morumbis, o Tricolor Paulista irá realizá-lo (por razões comerciais) na Vila Belmiro, a casa do Santos. Segundo o técnico Filipe Luís, esta não será uma dificuldade para sua equipe: “Acredito que o São Paulo esteja mais confortável na Vila do que nós, pois eles atuam mais lá do que nós. Isso acontece conosco também, pois, às vezes, levamos jogos para Brasília. Não é que estamos acostumados, mas mais ambientados”.

Para o jogo contra o São Paulo o Flamengo tem um grande problema, definir o jogador que atuará como referência no ataque. Isso porque Pedro está em processo de recuperação de fratura sofrida no antebraço direito. Além disso, não poderá contar com Bruno Henrique, que marcou dois gols na vitória de 3 a 0 sobre o Sport pela última rodada do Brasileiro. O camisa 27 do time da Gávea está suspenso por acúmulo de cartões amarelos.