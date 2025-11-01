Laura Pigossi e Ana Candiotto são campeãs do WTA 125 de Cali

No primeiro torneio formando dupla, Laura Pigossi e Ana Candiotto faturaram o título no WTA 125 de Cali, na Colômbia. As brasileiras fizeram 2 sets a 0, perdendo apenas 4 games na grande final (6/3 e 6/1), em cima das favoritas Nicole Fossa e Ekaterine Gorgodze, principais cabeças de chave do torneio. As tenistas brasileiras fizeram uma campanha perfeita no torneio disputado no piso de saibro, sem perder nenhum set durante toda a competição.

Esse foi o maior título da carreira de Ana Candiotto. Com apenas 21 anos, ela ganhou o 14° troféu de duplas. A também paulista Laura Pigossi, de 31, alcançou a marca de 45 títulos em duplas. Com os 125 pontos somados na Colômbia, Pigossi deve chegar ao 83° lugar no ranking na próxima atualização e Candiotto, à 230ª colocação. Ambas atletas alcançarão os melhores postos na lista mundial em toda trajetória esportiva.