Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasil disputa decisão do Torneio Quatro Nações de Handebol

Brasil disputa decisão do Torneio Quatro Nações de Handebol

Autor Juliano Justo - Repórter EBC
Autor
Juliano Justo - Repórter EBC Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A seleção brasileira masculina de handebol briga pelo título do Torneio Quatro Nações em Buenos Aires (Argentina), neste sábado (1º de novembro), às 22h (horário de Brasília). A decisão será contra os donos da casa e terá transmissão ao vivo no YouTube da Federação Argentina de Handebol.

Já garantida na final deste sábado, a equipe nacional fechou a primeira fase do quadrangular com 100% de aproveitamento. A última vitória da etapa foi sobre o México, na noite de sexta-feira (31), por 46 a 19. Anteriormente, o Brasil já havia superado os argentinos (30 a 29) e o Chile (38 a 28). A Argentina se garantiu na final ao vencer o Chile por 26 a 24 também na noite desta sexta-feira (31).

O Torneio Quatro Nações serve de preparação do Brasil para o Campeonato Sul-Centro-Americano em janeiro de 2026.  A equipe não se reunia há cinco meses, quando fez dois amistosos contra o Egito. O time passa por renovação sob comandado do  técnico Marcus Tatá.

Em janeiro deste ano, a Amarelinha surpreendeu no Mundial em Oslo (Noruega) ao avançar pela primeira vez na história às quartas de final da competição, superando potências como Noruega, Espanha e Suécia. No jogo das quartas, a seleção encerrou a boa campanha ao ser  superada pela tricampeã mundial Dinamarca, por 33 a 21.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Argentina

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar