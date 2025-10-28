Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

João Fonseca vence Shapovalov na estreia do Masters 1000 de Paris

João Fonseca vence Shapovalov na estreia do Masters 1000 de Paris

Autor Agência Brasil
Autor
Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Embalado com o título do ATP 500 da Basileia no último domingo (28), o jovem tenista carioca João Fonseca, agora número 28 do mundo, venceu de virada o canadense Denis Shapovalov por 2 sets a 1 nesta terça-feira (28), na estreia do Masters 1000 de Paris (França). Os dois se reencontraram após a primeira derrota do canadense para o brasileiro há quatro dias, em jogo das quartas do ATP 500 da Basileia, quando Shapovalov (24º no ranking) desistiu da partida no terceiro e decisivo set, devido a uma lesão.

Fonseca chegou a receber atendimento médico no meio do terceiro set, por conta de dores na coxa esquerda. De volta à quadra, o brasileiro manteve o ritmo intenso, selando a vitória com parciais de 5/7 6/4 6/3, após 2h05 de jogo.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar