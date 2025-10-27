Feitos de João Fonseca
> Três títulos em 2025, sendo um WTT 125 (Adelaide), um ATP 250 (Buenos Aires) e um ATP 500 (Basileia).
> Quinto brasileiro mais bem ranqueado na história do ranking da ATP no simples masculino (28º do mundo), só atrás de Gustavo Kuerten (1º por 43 semanas), Thomaz Bellucci (21º), Thomaz Koch (24º) e Felipe Meligeni (25º).
> Em 2024, foi campeão do ATP Next Generation Finals de 2024, torneio de exibição que reúne os melhores jovens da temporada.
> Em sua trajetória, fez vitórias importantes sobre tenistas top 10 e top 20, além de ter alcançado o top 30 do ranking.
> Tenista de 19 anos mais bem ranqueado no masculino, superando o norte-americano Learner Tien (39º) e o espanhol Martín Landaluce (133º), segundo e terceiro da faixa etária.
> Venceu um top-10 na carreira: o russo Andrey Rublev, então 9º do mundo, na estreia do Aberto da Austrália, em janeiro.
> Passou da primeira rodada na estreia de todos os Grand Slams, caindo na terceira rodada em Roland Garros e Wimbledon e na segunda no Australian Open e no US Open.