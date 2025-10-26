Lula convida presidente da Fifa para conhecer Universidade do Esporte

O projeto foi anunciado pelo governo em agosto e deve reunir o trabalho dos ministérios do Esporte e da Educação (MEC). Segundo o MEC, o objetivo é criar uma instituição pública voltada à formação de profissionais qualificados, de modo a fortalecer a base do esporte nacional e contribuir para o desenvolvimento técnico e científico do setor.

Lula se encontrou neste domingo (26) com Infantino durante as reuniões da 47ª Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), que é realizada em Kuala Lumpur, na Malásia.

Durante o encontro, o presidente recebeu uma camisa de presente e disse que vai estender o convite a outros dirigentes internacionais.