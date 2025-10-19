Rádio Nacional transmite ao vivo emoções de Flamengo x Palmeiras

O jogo promete muitas emoções e pode ser decisivo para os rivais, que disputam o protagonismo do futebol nacional nos últimos anos.

A jornada esportiva na faixa Show de Bola Nacional começa meia hora antes do início da partida. O pré-jogo traz notícias sobre as equipes, detalhes da escalação dos times e a tabela atualizada dos clubes na competição.

O confronto entre Flamengo e Palmeiras será no Maracanã, no Rio de Janeiro. A locução ficará por conta de Luciana Zogaib, com comentários de Rachel Motta. Também está no time da Rádio Nacional Brenda Balbi, que faz as reportagens e o plantão da informação.

A transmissão entra no ar para parte da rede em AM e OC, além do FM no Rio de Janeiro e no Alto Solimões. A Nacional FM nas demais praças segue com o conteúdo musical. O ouvinte pode ficar ligado nas produções preferidas pelo dial, no app Rádios EBC e no site da emissora. Os áudios ainda estão disponíveis em tempo real por streaming nas duas plataformas.

O Verdão lidera o campeonato, com 61 pontos, e o Rubro-Negro está na vice-liderança, somando 58 pontos. Desde 2016, o Palmeiras conquistou o Brasileirão por quatro vezes, enquanto o Flamengo venceu o torneio em duas oportunidades.