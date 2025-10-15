Rádio Nacional transmite as emoções de Fortaleza e Vasco

No futebol, tornou-se comum os jogadores se referirem aos treinadores como professores. Nesta quarta-feira (15), Dia do Mestre, na Arena Castelão, o Fortaleza de Martín Palermo recebe o Vasco da Gama de Fernando Diniz. Atransmite o duelo, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 21h15 (horário de Brasília).

O Leão do Pici vem de uma vitória de 2 a 1, de virada, sobre o Juventude dentro do estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O resultado levou a equipe nordestina aos 24 pontos, mas ainda dentro do Z4 (zona do rebaixamento) na 18ª posição da tabela. Treinando seu primeiro clube no Brasil, o argentino Palermo, de 51 anos, contabiliza três vitórias e duas derrotas à frente do Fortaleza com um pouco mais de um mês de trabalho.