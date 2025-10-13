Nadador de Recife tenta aumentar coleção de ouros nos Jubs
“Durante todo o ano de 2025 eu estou treinando bastante. O meu foco agora é para o campeonato absoluto brasileiro. Então aqui eu uso para ganhar ritmo de prova, de competição, para avaliar como é que estou”, declarou Julio Cesar. O jovem cursa o segundo período de educação física na Uninassau do Recife e diz que a rotina de treinos e estudo é muito corrida: “Os treinos estão sendo mais intensos, mas está dando para conciliar”.
Julio Cesar começou a nadar em 2019 e, em apenas seis anos de dedicação ao esporte, coleciona conquistas nas piscinas. Ele foi campeão sub-20 com um ouro, duas pratas e um bronze. Em competições escolares já foi tricampeão e ganhou um ouro no mundial realizado na França. O sonho de Julio Cesar é conquistar uma medalha na próxima edição dos Jogos Paralímpicos, que será disputada em Los Angeles (Estados Unidos) no ano de 2028.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente