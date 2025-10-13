21 das 48 seleções da Copa do Mundo 2026 já são conhecidas

França, de Deschamps, pode garantir vaga na Copa do Mundo hoje / Crédito: FRANCK FIFE / AFP

A seleção de Gana se classificou para a Copa do Mundo de 2026 com a vitória sobre Comores por 1 a 0 neste domingo, 12, em Acra, pelas Eliminatórias africanas. Com o resultado, os ganeses terminaram na liderança do Grupo I e garantiram sua quinta participação em Mundiais, depois de 2006, 2010, 2014 e 2022.

Gana se junta a outros quatro países africanos que já selaram vaga na próxima Copa: Marrocos, Tunísia, Argélia e Egito. A classificação dá ânimo e alívio à seleção ganesa, que tem tido dificuldades no cenário continental nos últimos meses. A eliminação na fase de grupos da Copa Africana de Nações (CAN) no início de 2024 provocou a demissão do técnico irlandês Chris Hughton, que foi substituído por Otto Addo. Mas as coisas não melhoraram depois disso. Gana foi a lanterna do grupo nas Eliminatórias para a próxima CAN, que será disputada a partir de dezembro, com um retrospecto desastroso de três empates e três derrotas em seis jogos.