21 das 48 seleções da Copa do Mundo 2026 já são conhecidas

21 das 48 seleções da Copa do Mundo 2026 já são conhecidasGana é a 21ª classificada, sendo a quinta da África
A seleção de Gana se classificou para a Copa do Mundo de 2026 com a vitória sobre Comores por 1 a 0 neste domingo, 12, em Acra, pelas Eliminatórias africanas.
Com o resultado, os ganeses terminaram na liderança do Grupo I e garantiram sua quinta participação em Mundiais, depois de 2006, 2010, 2014 e 2022.
Gana se junta a outros quatro países africanos que já selaram vaga na próxima Copa: Marrocos, Tunísia, Argélia e Egito.
A classificação dá ânimo e alívio à seleção ganesa, que tem tido dificuldades no cenário continental nos últimos meses.
A eliminação na fase de grupos da Copa Africana de Nações (CAN) no início de 2024 provocou a demissão do técnico irlandês Chris Hughton, que foi substituído por Otto Addo.
Mas as coisas não melhoraram depois disso. Gana foi a lanterna do grupo nas Eliminatórias para a próxima CAN, que será disputada a partir de dezembro, com um retrospecto desastroso de três empates e três derrotas em seis jogos.
Na partida decisiva deste domingo, os ganeses fizeram um primeiro tempo muito ruim, sem criar chances, apesar do apoio fervoroso da torcida. O único gol do jogo saiu aos dois minutos do segundo tempo, na única chance criada pelos Black Stars, com o atacante Mohamed Kudus aproveitando cruzamento de Thomas Partey para mandar a bola para as redes.
Ao todo, 21 seleções estão garantidas na Copa do Mundo. Da América do Norte e Central, vêm os três países-sede: Canadá, EUA e México. Na América do Sul, são seis: Argentina, Equador, Uruguai, Colômbia, Brasil e Paraguai. Da Ásia, mais seis: Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Japão, Austrália. Há ainda a Nova Zelândia, representante da Oceania, e os africanos já citados, Marrocos, Tunísia, Argélia, Egito e Gana.
Os primeiros europeus classificados podem sair nesta semana. A bicampeã mundial França encara hoje, às 15h45min, a Islândia. Se vencer e Ucrânia tropeçar contra o Azerbaijão, os franceses selam vaga com duas rodadas de antecedência. Ontem, Croácia e Holanda venceram e se aproximaram também de vaga. (AFP)