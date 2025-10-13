Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

21 das 48 seleções da Copa do Mundo 2026 já são conhecidas

Gana é a 21ª classificada, sendo a quinta da África
AFP
A seleção de Gana se classificou para a Copa do Mundo de 2026 com a vitória sobre Comores por 1 a 0 neste domingo, 12, em Acra, pelas Eliminatórias africanas.

Com o resultado, os ganeses terminaram na liderança do Grupo I e garantiram sua quinta participação em Mundiais, depois de 2006, 2010, 2014 e 2022.

Gana se junta a outros quatro países africanos que já selaram vaga na próxima Copa: Marrocos, Tunísia, Argélia e Egito.

A classificação dá ânimo e alívio à seleção ganesa, que tem tido dificuldades no cenário continental nos últimos meses.

A eliminação na fase de grupos da Copa Africana de Nações (CAN) no início de 2024 provocou a demissão do técnico irlandês Chris Hughton, que foi substituído por Otto Addo.

Mas as coisas não melhoraram depois disso. Gana foi a lanterna do grupo nas Eliminatórias para a próxima CAN, que será disputada a partir de dezembro, com um retrospecto desastroso de três empates e três derrotas em seis jogos.

Na partida decisiva deste domingo, os ganeses fizeram um primeiro tempo muito ruim, sem criar chances, apesar do apoio fervoroso da torcida. O único gol do jogo saiu aos dois minutos do segundo tempo, na única chance criada pelos Black Stars, com o atacante Mohamed Kudus aproveitando cruzamento de Thomas Partey para mandar a bola para as redes.

Ao todo, 21 seleções estão garantidas na Copa do Mundo. Da América do Norte e Central, vêm os três países-sede: Canadá, EUA e México. Na América do Sul, são seis: Argentina, Equador, Uruguai, Colômbia, Brasil e Paraguai. Da Ásia, mais seis: Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Japão, Austrália. Há ainda a Nova Zelândia, representante da Oceania, e os africanos já citados, Marrocos, Tunísia, Argélia, Egito e Gana.

Os primeiros europeus classificados podem sair nesta semana. A bicampeã mundial França encara hoje, às 15h45min, a Islândia. Se vencer e Ucrânia tropeçar contra o Azerbaijão, os franceses selam vaga com duas rodadas de antecedência. Ontem, Croácia e Holanda venceram e se aproximaram também de vaga. (AFP)

 

