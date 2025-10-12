Seleção brasileira chega a Tóquio para amistoso contra Japão na terça

A seleção brasileira masculina de futebol desembarcou neste domingo (12) em Tóquio, onde enfrenta o anfitrião Japão na terça-feira (14), às 7h30 (horário de Brasília). O jogo preparatório para a Copa do Mundo de 2026 será o último contra equipes asiáticas. Na última sexta (10), o Brasil aplicou 5 a 0 na Coreia do Sul, em Seul. Ainda este ano, o Brasil enfrentará seleções do continente africano (Senegal e Tunísia). A previsão é que no primeiro semestre de 2026 o Brasil encare adversários europeus, ainda não definidos.

Antes da viagem, o time treinou nesta manhã em Goyang (Coreia do Sul), sob comando do técnico Carlo Ancelotti. Na segunda (13), às 16h, a equipe fará o último treino no Estádio de Tóquio - também conhecido como Estádio Ajinomoto – antes da partida contra os donos da casa.

Campeão olímpico nos Jogos de Tóquio com a camisa 10 da seleção Sub 23, Richarlison coleciona boas lembranças do país asiático. Além da conquista do segundo ouro olímpico do Brasil no futebol masculino, o atacante terminou como artilheiro dos Jogos com cinco gols marcados. A equipe campeã também contava com Matheus Cunha, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli também à disposição de Ancelotti no confronto de terça (14) contra os japoneses.

Atual camisa 9 da seleção principal, Richarlison espera outra boa atuação da Amarelinha: no primeiro dos dois amistosos da Data Fifa, o Brasil passeou em campo contra os sul-coreanos e recebeu elogios do técnico italiano.