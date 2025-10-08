Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bicampeão de judô nos JUBs mira vaga na Olimpíada de Los Angeles

Bicampeão de judô nos JUBs mira vaga na Olimpíada de Los Angeles

Autor Maurício Costa* - Repórter da EBC
Autor
Maurício Costa* - Repórter da EBC Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Medalha de bronze no Grand Prix da Áustria, prata do Grand Slam de Baku (Azerbaijão) e agora bicampeão brasileiro universitário na categoria médio (até 90 quilos)..Estrela dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) de Natal, o judoca Marcelo Gomes Fronckowiak sabe que vive um bom momento, mas que está apenas no inicio de uma longa caminhada. Atual número 8 no ranking mundial e esperança do Brasil para os Jogos Olímpicos de Los Angeles Estados Unidos), o atleta enxerga 2025 como um ano promissor.

"Eu poderia dizer que esse ano foi um ano de aprendizado. O judô, o esporte em geral, tem altos e baixos. Eu estava lembrando que, há pouco tempo, eu peguei meu celular e não estava nem entre os 100 do ranking. Hoje eu sou oitavo do ranking mundial. É uma caminhada longa até Los Angeles, faltam três anos ainda. É trabalhar muito, manter os pés no chão e tentar fazer o melhor", pontua o universitário.

Marcelo tem um longo caminho até os Jogos Olímpicos de Los Angeles. O que não deve ser um problema para quem tem uma jornada ainda maior. Ele fugiu de casa por problemas familiares e foi acolhido por projetos sociais de São Paulo. 

"Hoje sou atleta do Flamengo, amo o judô. Estou perto de me formar em Gestão Financeira pela Universidade da Amazônia (Umama-PA). Quando eu deixar de ser atleta, quero trabalhar com o judô. O esporte me deu tudo. Posso dizer que o judô foi o maior ippon que eu apliquei na vida.

* O repórter Maurício Costa viajou a Natal à convite da Confederação Brasileira de Desportos Universitários (CBDU).

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar