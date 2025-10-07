João Fonseca confirma participação no Rio Open de 2026
"O Rio Open é um torneio muito especial para mim, que representa diferentes experiências na minha vida. Já fui como torcida, como sparring, foi onde joguei meu primeiro ATP... Criei muita vivência vendo grandes jogadores e tênis do alto nível de perto, e foi o lugar que me inspirou a querer jogar tênis. Estou animado para disputar mais uma edição em casa, diante da minha família, amigos e toda a torcida brasileira,” disse o carioca.
JOÃO FONSECA CONFIRMADO NO RIO OPEN 2026!Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente