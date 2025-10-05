São João de Jaguaribe cai nas oitavas; Ceará decide vaga hoje

O São João de Jaguaribe é o primeiro time cearense eliminado do Campeonato Brasileiro de futsal. A equipe foi derrubada pelo Passo Fundo, na cidade homônima do Rio Grande do Sul, após derrota dupla no tempo regulamentar e prorrogação. A equipe cearense entrou na partida em vantagem, ao vencer por 1 a 0 a partida de ida das oitavas de final, no interior do Ceará. Favorito do confronto e precisando vencer para levar para a prorrogação, o Passo Fundo abriu o placar ainda aos 3 minutos com Marcelinho.

O placar só não foi mais largo ao fim do primeiro tempo graças à grande atuação do goleiro Jamerson. No segundo tempo, porém, o São João do Jaguaribe crescer e conseguiu pressionar os mandantes, que tiveram a segunda melhor campanha do torneio na primeira fase. O balde de água fria veio aos 10 minutos do segundo tempo, quando Arthur ampliou o placar. Mesmo com Joalison de goleiro-linha, os Verdão não conseguiu empatar. Na prorrogação, o lance definitivo veio aos 3 minutos. A arbitragem marcou falta de Índio na entrada da área e deu cartão amarelo para o atleta. Revoltado, ele reclamou muito e foi expulso. A situação piorou quando Gui Canhoto aproveitou jogada ensaiada para marcar. Nos segundos finais, o goleiro Queixo ainda ampliou o placar, aproveitando o uso de goleiro-linha pelo time cearense. O Passo Fundo vai encarar o Paraná por vaga nas semifinais.