Ícone do tênis de mesa, Hugo Hoyama passa por cirurgia após infarto

O ex-mesatenista Hugo Hoyama está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, desde 12 de setembro. Segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira, 23, Hugo reclamou de dores no peito e foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio.
Na última segunda-feira, 22, ele foi submetido a uma cirurgia de revascularização, procedimento que abre novos caminhos, por meio de enxertos, para o sangue circular ao redor de artérias bloqueadas ou estreitadas. O protocolo para esse tipo de procedimento é que o paciente permaneça na UTI por ao menos 48 horas.
Não há previsão de alta, mas a recuperação está "evoluindo bem", conforme o boletim assinado pelos médicos Gabriel Dalla Costa, diretor médico-executivo do HCor, Fábio Jatene, cirurgião e líder médico da Área Cardiológica, e Cesar Jardim, cardiologista e diretor clínico.
Hugo Hoyama é o segundo maior medalhista de ouro do Brasil em Jogos Pan-Americanos e recordista do tênis de mesa brasileiro na competição. São 15 idas ao pódio, sendo dez no topo. Além disso, participou de oito Olimpíadas, entre 1992, Barcelona, na Espanha, e 2021, Tóquio, no Japão, sendo seis como atleta e duas - uma delas, a do Rio de Janeiro, em 2016 - como técnico da seleção feminina da modalidade.