Ícone do tênis de mesa, Hugo Hoyama passa por cirurgia após infarto

O ex-mesatenista Hugo Hoyama está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, desde 12 de setembro. Segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira, 23, Hugo reclamou de dores no peito e foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio.

Na última segunda-feira, 22, ele foi submetido a uma cirurgia de revascularização, procedimento que abre novos caminhos, por meio de enxertos, para o sangue circular ao redor de artérias bloqueadas ou estreitadas. O protocolo para esse tipo de procedimento é que o paciente permaneça na UTI por ao menos 48 horas.