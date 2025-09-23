Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ícone do tênis de mesa, Hugo Hoyama passa por cirurgia após infarto

Segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira, 23, Hugo reclamou de dores no peito e foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio
Agência Brasil
Agência Brasil
O ex-mesatenista Hugo Hoyama está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Coração (HCor), em São Paulo, desde 12 de setembro. Segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira, 23, Hugo reclamou de dores no peito e foi diagnosticado com infarto agudo do miocárdio.

Na última segunda-feira, 22, ele foi submetido a uma cirurgia de revascularização, procedimento que abre novos caminhos, por meio de enxertos, para o sangue circular ao redor de artérias bloqueadas ou estreitadas. O protocolo para esse tipo de procedimento é que o paciente permaneça na UTI por ao menos 48 horas.

Não há previsão de alta, mas a recuperação está "evoluindo bem", conforme o boletim assinado pelos médicos Gabriel Dalla Costa, diretor médico-executivo do HCor, Fábio Jatene, cirurgião e líder médico da Área Cardiológica, e Cesar Jardim, cardiologista e diretor clínico.

Hugo Hoyama é o segundo maior medalhista de ouro do Brasil em Jogos Pan-Americanos e recordista do tênis de mesa brasileiro na competição. São 15 idas ao pódio, sendo dez no topo. Além disso, participou de oito Olimpíadas, entre 1992, Barcelona, na Espanha, e 2021, Tóquio, no Japão, sendo seis como atleta e duas - uma delas, a do Rio de Janeiro, em 2016 - como técnico da seleção feminina da modalidade.

esportes

