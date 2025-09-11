Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo e Vasco lutam por vaga na semifinal da Copa do Brasil

Botafogo e Vasco lutam por vaga na semifinal da Copa do Brasil

Autor Rodrigo Ricardo - Repórter da EBC
Autor
Rodrigo Ricardo - Repórter da EBC Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Nesta quinta-feira (11), a partir das 21h30 (horário de Brasília), o estádio Nilton Santos será palco do confronto entre Botafogo e Vasco. O clássico vale vaga para as semifinais da Copa do Brasil. No primeiro jogo, realizado em São Januário, as equipes empataram em 1 a 1. Em caso de novo empate, o adversário do Fluminense na próxima fase da competição será decidido nas penalidades máximas. A Rádio Nacional transmite ao vivo.

A torcida do Alvinegro de General Severiano chega com grande expectativa, garantindo grande parte dos 40 mil ingressos já vendidos. O técnico Davide Ancelotti tem como dúvida a escalação do lateral-direito Vitinho, que atuou pela seleção brasileira na última terça-feira (9) diante da Bolívia nos 4.150 metros da cidade de El Alto e que ainda será avaliado pela comissão técnica botafoguense.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar