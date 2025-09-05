Inspirado em Ronaldo, Yago Dora destaca supremacia brasileira no surfe

Um atleta brasileiro, com o número 9 às costas, do outro lado do mundo, conquistando o maior título da carreira. As semelhanças que aproximam o surfista Yago Dora e o ex-jogador de futebol Ronaldo não são meras coincidências.

“Eu cresci com as memórias do Ronaldo jogando pela seleção brasileira. Quando eu era criança, o Brasil ganhou o penta [da Copa do Mundo, em 2002] e isso ficou marcado. E há dois anos, eu quis mudar o número da minha lycra [traje utilizado pelos surfistas] para nove”, disse Yago, em entrevista coletiva.

“Ele [número 9] representa o cara que chega na hora importante e define o jogo, faz as coisas acontecerem. Queria isso para a minha carreira. Senti que era um simbolismo legal, algo que eu queria me tornar. Um cara decisivo, de momentos grandes”, emendou o brasileiro, que imitou o corte de cabelo adotado pelo Fenômeno na final da Copa de 2002, apelidado de “Cascão”, em alusão ao personagem de mesmo nome do desenho “Turma da Mônica”.