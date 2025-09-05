Brasil Esporte estreia domingo na TV Brasil com foco em vida saudável

Estreia naneste domingo (7) o Brasil Esporte, um programa semanal para quem curte esportes e busca um estilo de vida saudável. A nova atração do jornalismo esportivo será uma revista eletrônica descontraída, com espaço para reportagens, entrevistas, debates sobre jogos de futebol e quadros especiais sobre treinamento, nutrição e saúde. Outros destaques serão o esporte paralímpico, que será abordado durante todo o ano, e os esportes eletrônicos. O Brasil Esporte vai ao ar às 20h30 e terá uma hora de duração.

“O programa vai mostrar atletas e competições de alto rendimento, e também vai estimular a pessoa que está em casa a fazer atividade física, praticar esporte. Quem movimenta o corpo vive mais. A nossa missão é torcer pelos atletas e promover a cultura do exercício físico", pontuou Paulo Roberto Garritano, gerente de esportes da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Durante o Brasil Esporte, o público poderá conferir dicas sobre como incorporar a atividade física e funcional na rotina diária. O programa também terá entrevistas com atletas, técnicos e demais profissionais envolvidos com modalidades esportivas.

“Estamos acostumados a ver o produto final do esporte, com foco no resultado do atleta, mas nos esquecemos que há médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos, psicólogos, jornalistas, historiadores. Todos com influência direta no esporte. E além do atleta de alto rendimento, o esporte é o caminho para a educação, formação de profissionais. O esporte merece ser discutido com a dimensão que ele representa no nosso país, e é a partir disso que vamos nos debruçar aos domingos”, adiantou Maurício Costa, que revezará a apresentação do programa com Marília Arrigoni.

Edição de estreia no domingo (7)

O primeiro Brasil Esporte incluirá três quadros especiais. "Que treta é essa" será um deles, com um debate bem humorado sobre os principais assuntos da semana. Já o "Bola Laranja" abordará as novidades do basquete no Brasil e no mundo, com o repórter Igor Santos. O terceiro quadro será o "Eficientes" que mostrara o dia a dia do esporte paralímpico no país com o repórter Lincoln Chaves.