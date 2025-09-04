Conmebol sorteia grupos da Copa Libertadores Feminina

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) sorteou nesta quinta-feira (4) os grupos da edição 2025 da Copa Libertadores de futebol feminino, que será disputada entre os dias 2 e 18 de outubro na Argentina. O Brasil será representado na competição pelo Corinthians, pela Ferroviária e pelo São Paulo.

As Brabas do Timão, atuais campeãs da competição, estão no Grupo A, ao lado de Always Ready (Bolívia), de uma equipe da Colômbia que ainda será definida e de um representante do Equador. Já as Guerreiras Grenás formam o Grupo B com Boca Juniors (Argentina), Alianza Lima (Peru) e Adiffem (Venezuela).

Já as Soberanas estão no Grupo C, ao lado de San Lorenzo (Argentina), Colo-Colo (Chile) e Olimpia (Paraguai). A última chave da competição, a D, conta com a participação de Libertad (Paraguai), Nacional (Uruguai), Universidad de Chile (Chile) e uma equipe da Colômbia.