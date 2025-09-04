Conmebol sorteia grupos da Copa Libertadores Feminina
As Brabas do Timão, atuais campeãs da competição, estão no Grupo A, ao lado de Always Ready (Bolívia), de uma equipe da Colômbia que ainda será definida e de um representante do Equador. Já as Guerreiras Grenás formam o Grupo B com Boca Juniors (Argentina), Alianza Lima (Peru) e Adiffem (Venezuela).
Já as Soberanas estão no Grupo C, ao lado de San Lorenzo (Argentina), Colo-Colo (Chile) e Olimpia (Paraguai). A última chave da competição, a D, conta com a participação de Libertad (Paraguai), Nacional (Uruguai), Universidad de Chile (Chile) e uma equipe da Colômbia.
