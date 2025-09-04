Brasil Esporte: revista eletrônica da TV Brasil estreia no domingo

lança sua nova revista eletrônica esportiva com exibição semanal a partir deste domingo (7), ao vivo, às 20h30.

Apresentado por Maurício Costa e Marília Arrigoni, que se revezam no comando de cada edição, o dominical inclui quadros temáticos, resenhas e reportagens. A atração também tem um olhar diferenciado para a atividade física ao valorizar temas sobre saúde e bem-estar.

Ao mesclar análise, informação e opinião, o Brasil Esporte busca oferecer conteúdo de qualidade que inspire e motive o público a se engajar em práticas esportivas no cotidiano, além de informar e entreter com pautas relevantes. A ideia é mesclar o esporte de alto rendimento com a cultura do exercício físico.

"O novo programa vai além das competições e resultados e terá uma abordagem muito maior. Sempre girando em torno do esporte, vamos falar de saúde, estimulo à atividade física, lançamentos de filmes e livros. O mundo esportivo é gigante e é função da comunicação pública expandir esse conhecimento", afirma André Basbaum, presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que faz a gestão da TV Brasil.

A obesidade infantil tem destaque na edição de estreia, que reflete sobre o excesso de peso entre crianças e adolescentes. Para abordar o aumento dos índices crescentes de sobrepeso no país, o Brasil Esporte reúne a médica endocrinologista Ana Carolina Nader e o mestre em artes marciais Felipe Tropeço.