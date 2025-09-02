Fortaleza anuncia saída do técnico português Renato Paiva
“O Fortaleza Esporte Clube comunica a saída do treinador Renato Paiva do comando técnico da equipe. Os auxiliares Ricardo Dionísio e Miguel Santos e o preparador de goleiros Rui Tavares também deixam o clube. O Leão do Pici agradece os serviços prestados e deseja sucesso para o treinador e sua comissão”, afirmou a equipe nordestina em nota.
