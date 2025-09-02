Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza anuncia saída do técnico português Renato Paiva

Autor Agência Brasil
Tipo Notícia

O Fortaleza demitiu o técnico Renato Paiva. O anúncio da saída do português do comando do Leão do Pici foi realizado na noite desta terça-feira (2), dois dias após a derrota de 2 a 1 para o Internacional pelo Campeonato Brasileiro.

“O Fortaleza Esporte Clube comunica a saída do treinador Renato Paiva do comando técnico da equipe. Os auxiliares Ricardo Dionísio e Miguel Santos e o preparador de goleiros Rui Tavares também deixam o clube. O Leão do Pici agradece os serviços prestados e deseja sucesso para o treinador e sua comissão”, afirmou a equipe nordestina em nota.

