Brasil é campeão da AmeriCup de basquete após 16 anos de jejum

Após um hiato de 16 anos, a seleção brasileira masculina de basquete voltou a conquistar um título da AmeriCup, a Copa América da modalidade. A final em Manágua (Nicarágua), no na noite de domingo (31), colocou frente a frente rivais históricos: Brasil e Argentina. O clássico foi equilibrado desde o início, e no final a amarelinha levou a melhor por 55 a 47. A vitória sobe os argentinos veio em clima de revanche. Há três anos, na AmeriCup em Recife (PE), a seleção chegou à final, mas ficou com o vice-campeonato, após revés para os hermanos por 75 a 73.