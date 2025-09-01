Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasil é campeão da AmeriCup de basquete após 16 anos de jejum

Brasil é campeão da AmeriCup de basquete após 16 anos de jejum

Autor Agência Brasil
Autor
Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Após um hiato de 16 anos, a seleção brasileira masculina de basquete voltou a conquistar um título da AmeriCup, a Copa América da modalidade. A final em Manágua (Nicarágua), no na noite de domingo (31), colocou frente a frente rivais históricos:  Brasil e Argentina. O clássico foi equilibrado desde o início, e no final a  amarelinha  levou a melhor por 55 a 47. A vitória sobe os argentinos veio em clima de revanche. Há três anos, na AmeriCup em Recife (PE), a seleção chegou à final, mas ficou com o vice-campeonato, após revés para os hermanos por 75 a 73.

O título da AmeriCup  foi o quinto do Brasil em 20 edições da competição – o último havia sido em 2009. Na terceira posição ficaram os Estados Unidos que derrotaram o Canadá (90 a 85) na luta pelo bronze.  A campanha brasileira somou cinco vitórias em seis partidas – o único revés foi para os Estados Unidos no último jogo da primeira fase, quando a seleção já estava classificada às quartas.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar