Brasil é campeão da AmeriCup de basquete após 16 anos de jejum
O título da AmeriCup foi o quinto do Brasil em 20 edições da competição – o último havia sido em 2009. Na terceira posição ficaram os Estados Unidos que derrotaram o Canadá (90 a 85) na luta pelo bronze. A campanha brasileira somou cinco vitórias em seis partidas – o único revés foi para os Estados Unidos no último jogo da primeira fase, quando a seleção já estava classificada às quartas.
Bom dia pra quem acordou CAMPEÃO das Américas!Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags