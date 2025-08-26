Vojvoda é apresentado oficialmente como novo técnico do Santos

Juan Pablo Vojvoda foi apresentado oficialmente pelo Santos nesta terça-feira (26). Em sua primeira entrevista como novo comandante do Peixe, o técnico argentino afirmou que o atacante Neymar não pode ser visto como problema, mas como solução, para uma equipe que ocupa atualmente a 15ª posição do Campeonato Brasileiro, a apenas dois pontos da zona do rebaixamento.

Que seja o início de uma grande história! ⚪️⚫️ pic.twitter.com/cErKokRIqO — Santos FC (@SantosFC) August 26, 2025

“[Neymar] não é problema para nós, mas é solução. Isto tem que vir da minha parte. Ele pode jogar como camisa 10, como camisa 9. Ele quer estar sempre com a bola. É para o protegermos e fazer render o time todo”, declarou o novo treinador do Santos.

Vojvoda, que chega para substituir Cleber Xavier, estreia no comando do time santista no próximo domingo (31), diante do Fluminense em partida que será disputada na Vila Belmiro a partir das 16h (horário de Brasília).



>> Siga o perfil da Agência Brasil no Instagram