Em jogo repleto de emoção, Flamengo conquista Intercontinental Sub-20
BI CAMPEAOOOOOOOOOO— Flamengo (@Flamengo) August 23, 2025
BI CAMPEAOOOOOOOOOO#CAMPEAO #fimdejogo #GAROTOSDONINHO pic.twitter.com/sIBF6ijydC
A equipe brasileira chegou à decisão da competição na condição defensor do título, após triunfar na edição 2024 do Intercontinental Sub-20 ao derrotar o Olympiacos (Grécia) também no estádio do Maracanã.
O jogo
Mesmo atuando em casa, o time comandado pelo técnico Bruno Pivetti não encontrou facilidades diante de um Barcelona que tentava dominar as ações por meio da manutenção da posse de bola. A equipe catalã até mostrou eficiência na sua proposta de jogo, mas não conseguiu segurar o ataque do Flamengo, que abriu o marcador aos 10 minutos do primeiro tempo, quando Lorran aproveitou sobra de bola após jogada de Matheus Gonçalves para bater e superar o goleiro Aller.
Na etapa final o time da Gávea recuou suas linhas e passou a apostar nas jogadas de contra-ataque. Já o Barcelona encontrava dificuldades de ataque mesmo permanecendo com mais posse de bola.
