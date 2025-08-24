Em jogo repleto de emoção, Flamengo conquista Intercontinental Sub-20

O Flamengo fez história, na noite deste sábado (23) no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, ao conquistar o bicampeonato da Copa Intercontinental Sub-20. E o título veio em um confronto repleto de emoção, que foi decidido nas penalidades máximas. Após um 2 a 2 no tempo regulamentar, o Rubro-Negro da Gávea bateu o Barcelona (Espanha) pelo placar de 6 a 5 nos pênaltis.

A equipe brasileira chegou à decisão da competição na condição defensor do título, após triunfar na edição 2024 do Intercontinental Sub-20 ao derrotar o Olympiacos (Grécia) também no estádio do Maracanã.

O jogo

Mesmo atuando em casa, o time comandado pelo técnico Bruno Pivetti não encontrou facilidades diante de um Barcelona que tentava dominar as ações por meio da manutenção da posse de bola. A equipe catalã até mostrou eficiência na sua proposta de jogo, mas não conseguiu segurar o ataque do Flamengo, que abriu o marcador aos 10 minutos do primeiro tempo, quando Lorran aproveitou sobra de bola após jogada de Matheus Gonçalves para bater e superar o goleiro Aller.

Na etapa final o time da Gávea recuou suas linhas e passou a apostar nas jogadas de contra-ataque. Já o Barcelona encontrava dificuldades de ataque mesmo permanecendo com mais posse de bola.