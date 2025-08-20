Nacional acompanha duelo final entre Inter e Fla pela Libertadores

Termina nesta quarta-feira (20) a sequência de três jogos seguidos entre Internacional e Flamengo. Como em toda boa série, as maiores emoções ficaram guardadas para o capítulo final, com a decisão de quem avança às quartas de final da Copa Libertadores da América.

Os dois encontros anteriores terminaram com vitórias rubro-negras. A última delas pelo Brasileirão, no último domingo (17) por 3 a 1, no mesmo Beira-Rio que recebe nesta quarta, a partir das 21h30 (horário de Brasília), o confronto de volta das oitavas da competição continental. O jogo de ida, no Maracanã, concluiu com uma vitória por 1 a 0 do time carioca. Este resultado confere aos flamenguistas a vantagem de alcançar a classificação com qualquer empate.

Comandados pelo técnico Roger Machado, os anfitriões contam com o apoio da massa colorada para ganhar a vaga. “Acreditamos no ambiente que a torcida criará acreditando na reversão. Este clube é centenário e não será a primeira vez que enfrentará este cenário”, declarou.