Nacional acompanha duelo final entre Inter e Fla pela Libertadores
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Os dois encontros anteriores terminaram com vitórias rubro-negras. A última delas pelo Brasileirão, no último domingo (17) por 3 a 1, no mesmo Beira-Rio que recebe nesta quarta, a partir das 21h30 (horário de Brasília), o confronto de volta das oitavas da competição continental. O jogo de ida, no Maracanã, concluiu com uma vitória por 1 a 0 do time carioca. Este resultado confere aos flamenguistas a vantagem de alcançar a classificação com qualquer empate.
Comandados pelo técnico Roger Machado, os anfitriões contam com o apoio da massa colorada para ganhar a vaga. “Acreditamos no ambiente que a torcida criará acreditando na reversão. Este clube é centenário e não será a primeira vez que enfrentará este cenário”, declarou.
Preparação finalizada! ✔️Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Colorado pronto para lutar por uma vaga nas quartas de final da @Libertadores
Tags