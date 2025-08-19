Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mundial de ginástica rítmica começa nesta quarta no Rio de Janeiro

Mundial de ginástica rítmica começa nesta quarta no Rio de Janeiro

Autor Agência Brasil
Autor
Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Pela primeira vez na América do Sul, o Campeonato Mundial de ginástica rítmica começa nesta quarta-feira (20) na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro. A 41ª edição da competição reunirá mais de 300 atletas de 78 países, entre eles o Brasil, que busca uma medalha inédita no Mundial.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Na disputa do conjunto, a amarelinha contará com Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. A equipe brasileira vive um bom momento: em julho, o quinteto conquistou medalha de ouro inédita para o país no conjunto geral (soma das notas das séries cinco arcos e mista), na etapa da Copa do Mundo em Milão (Itália). Nos Jogos de Paris, o conjunto brasileiro ficou na quarta posição na final dos cinco arcos, resultado histórico da modalidade no país.

Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves - conjunto do brasil no Mundial de ginática rítmica no Rio de Janeiro, de 20 a 24 de agosto de 2025

Já no individual, as representantes brasileiras serão Geovanna Santos e Bárbara Domingos, finalista nos Jogos de Paris 2024 e a primeira campeã do país no individual geral nos Jogos Pan-americanos de Lima (Peru), há dois anos.

O público também poderá conferir de perto a performance de expoentes mundiais da ginástica rítmica, como a alemã Darja Varfolomeev, campeã olímpica individual em Paris, que empilhou cinco ouros no último Mundial (2023). Outra referência é a italiana Sofia Raffaeli,  pentacampeã mundial em 2022, e a ucraniana Taisiia Onofriichuk, de apenas 17 anos, campeã europeia este ano no individual geral.

O Mundial no Rio de Janeiro terá cinco competições individuais (geral e em cada aparelho: arco, bola, maças e fita) e três do conjunto (geral, uma série com um dos quatro aparelhos e uma série mista).  Na quarta (20 e quinta-feira (21) ocorrerão as classificatórias da disputa individual; já a de conjuntos está programada para sábado (23)  e domingo (24).

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar