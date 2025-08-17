Takahashi bate australiana em estreia no Europe Smash de tênis de mesa
Número 19 do mundo, a paulista de 25 anos foi surpreendida no início da partida contra a australiana (60ª no ranking), de apenas 16 anos a forçou nos. Bruna abriu vantagem de 5 a 3 no primeiro game, mas Constantina virou o placar para 8 a 5. Bruna se recuperou e passou a liderar por 10 a 8, no entanto a australiana retomou domínio do jogo e fechou o set em 12 a 10.
Na segunda parcial, Bruna acelerou o ritmo das jogadas, neutralizou a australiana e ganhou por 10 a 1, empatando o jogo. Embalada, Bruna seguiu com jogo acelerado e levou a terceira parcial por 11 a 4, passando à frente no placar. O set seguinte foi bem disputado: a australiana abriu vantagem de 4 a 2, mas não durou muito: Bruna acertou seis pontos consecutivos e deslanchou até levar o set por 11 a 6, selando a vitória por 3 sets a 1.
Calderano estreia nesta segunda-feira (18)
Número 3 do mundo e recém-campeão em do WTT Contender de Forz do Iguaçu (Paraná), o carioca Hugo Calderano disputa a primeira rodada contra o paulista Vitor Ishiy (53º no ranking) às 14h45 (horário de Brasília) desta segunda (18). Quem ganhar, terá pela frente o vencedor do embate entre o japonês Yuta Tanaka (34º) e o chinês Wen Ruibo (35º).
Calderano também competirá a chave de duplas mistas ao lado de Bruna Takahashi. Em julho, eles faturaram o primeiro título juntos no WTT Contender de Buenos Aires (Argentina). A dupla brasileira estreará direto na fase de oitavas de final. Os adversários serão conhecidos na terça (19). Já Vitor Ishiy disputará as duplas masculinas ao lado do equatoriano Alberto Mino.
