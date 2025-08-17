Brasileirão Série A

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

4-3-3: Fábio; Samuel Xavier,
Manoel, Davi Schuindt e Renê;
Bernal, Martinelli (Hércules) e Ganso (Lima); Serna, Keno (Canobbio) e
Cano (Everaldo).

Téc: Renato Gaúcho

4-3-3: Helton Leite; Tinga, Brítez, Gastón Ávila e Weverson; Lucas Sasha, Rossetto (Adam Bareiro) e Kervin Andrade (Lucca Prior); Herrera (Breno Lopes), Yago Pikachu (Allanzinho) e Lucero (Deyverson). Téc: Renato Paiva

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 16/08/2025

Árbitro: Rafael Klein/RS

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel/RS e Luis Carlos de Franca Costa/RN

Gols: 8min/1ºT - Cano e 20min/2ºT - Canobbio (FLU); 28min/2ºT - Breno Lopes (FOR)

Cartões amarelos: Martinelli e Bernal (FLU); Breno Lopes, Kervin, Brítez e
Lucero (FOR)

Público e renda: 31.215 presentes/
R$ 1.287.034,00

