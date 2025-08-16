São Paulo bate Ferroviária e avança à semi do Brasileirão Feminino
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Em busca do título inédito na competição, as Soberanas – como é conhecido o time feminino do São Paulo - enfrentarão o Corinthians em busca de uma vaga na final. O duelo reeditará a final do Brasileirão no ano passado, quando as Brabas corintiana levar a melhor em campo, conquistando o hexacampeonato brasileiro. Na noite de sexta (15), o Corinthians assegurarou a primeira vaga nas semifinais ao derrotar o Bahia por 4 a 1 (placar agregado).
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags