São Paulo bate Ferroviária e avança à semi do Brasileirão Feminino

O time feminino do São Paulo avançou na noite deste sábado (16) às semifinais da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro após eliminar a Ferroviária nas penalidades (4 a 2) no Estádio do Morumbis, na capital paulista. A goleira tricolor Carlinha defendeu a cobrança de Mariana Santos e Andressa desperdiçou o pênalti chutando a bola na trave. A vaga foi definida nas penalidades após empate em 1 a 1 nos 90 minutos. Mylena Carioca abriu o placar para as Guerreiras Grenás (apelido da Ferroviária) e Giovanna Crivelari empatou no início da etapa final. Neste domingo (17), às 10h30 (horário de Brasília), a TV Brasil transmite ao vivo outro duelo das quartas: Palmeiras x Flamengo.

Em busca do título inédito na competição, as Soberanas – como é conhecido o time feminino do São Paulo - enfrentarão o Corinthians em busca de uma vaga na final. O duelo reeditará a final do Brasileirão no ano passado, quando as Brabas corintiana levar a melhor em campo, conquistando o hexacampeonato brasileiro. Na noite de sexta (15), o Corinthians assegurarou a primeira vaga nas semifinais ao derrotar o Bahia por 4 a 1 (placar agregado).

