São Paulo bate Ferroviária e avança à semi do Brasileirão Feminino

O time feminino do São Paulo avançou na noite deste sábado (16) às semifinais da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro após eliminar a Ferroviária nas penalidades (4 a 2) no Estádio do Morumbis, na capital paulista. A goleira tricolor Carlinha defendeu a cobrança de Mariana Santos e Andressa desperdiçou o pênalti chutando a bola na trave. A vaga foi definida nas penalidades após empate em 1 a 1 nos 90 minutos. Mylena Carioca abriu o placar para as Guerreiras Grenás (apelido da Ferroviária) e Giovanna Crivelari empatou no início da etapa final. Neste domingo (17), às 10h30 (horário de Brasília), atransmite ao vivo outro duelo das quartas: Palmeiras x Flamengo.