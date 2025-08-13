Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Surfe: Yago Dora chega ao Finals como líder do ranking mundial

Surfe: Yago Dora chega ao Finals como líder do ranking mundial

Autor Agência Brasil
Autor
Agência Brasil Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O paranaense Yago Dora garantiu, nesta quarta-feira (13), uma importante vantagem para a disputa do WSL Finals (etapa final da Liga Mundial de Surfe que apontará o campeão mundial da modalidade). Isto porque o brasileiro assegurou o primeiro lugar no ranking mundial na etapa de Teahupoo (Taiti), a última antes da competição que definirá o próximo campeão mundial.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Desta forma, no Finals o brasileiro entrará em ação apenas na grande final e tem a possibilidade de ficar com o título mundial caso vença o primeiro round da final. Em caso de uma derrota no round inicial, Yago Dora disputa uma melhor de três com seu oponente para definir quem conquista o troféu da competição.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar