Rafael defende pênalti e São Paulo garante empate na Libertadores

O São Paulo contou com o brilho do goleiro Rafael para garantir um empate sem gols com o Atlético Nacional (Colômbia), na noite desta terça-feira (12) no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, em jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

As equipes voltam a medir forças na próxima terça-feira (19), a partir das 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Morumbis, para definir quem avança para as quartas de final da competição continental.

A equipe comandada pelo técnico argentino Hernán Crespo teve como destaque o goleiro Rafael, que defendeu cobrança de pênalti de Cardona aos 22 minutos do segundo tempo. O mesmo Cardona falhou em outra penalidade máxima aos 13 da etapa inicial, quando chutou para fora.

Fortaleza empata

Quem também ficou no 0 a 0 pela ida das oitavas da Libertadores na noite desta terça-feira foi o Fortaleza, diante do Vélez Sarsfield (Argentina) no Estádio do Castelão. A definição de quem avança na competição será na próxima terça no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires.