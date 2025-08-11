SÉRIE A
Palmeiras
4-2-3-1: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno (Martínez) e Lucas Evangelista; Facundo Torres (Felipe Anderson), Maurício (Khellven) e Ramón Sosa (Flaco López); Vitor Roque (Allan). Téc: Abel Ferreira
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Richardson (Aylon) e Lourenço (Nicolas); Lucas Mugni (Sobral); Galeano e Pedro Raul
Local: Allianz Parque, em São Paulo-SP
Data: 10/8/2025
Árbitro: Lucas Paulo Torezin
Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Andrey Luiz de Freitas
Público: 27.358
Gols: Flaco López (21' - 2T) e Vitor Roque (23' - 2T) - PAL; Lourenço (5' - 2T) - CEA
Cartão amarelo: Aníbal Moreno (PAL); Matheus Bahia, Richardson (CEA)