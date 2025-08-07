João Fonseca estreia com vitória de virada sobre chinês em Cincinnati
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
“Na primeira rodada, sempre fico um pouco mais nervoso. Hoje, no primeiro set, não consegui colocar tantas bolas. Estava com um pouco de dificuldade. Mas depois, me recuperei. Quebrei o saque dele no início do segundo set, comecei a me sentir um pouco melhor. No terceiro set, encontrei a oportunidade em 5 a 5 e agarrei. Estou muito feliz com a forma como acreditei do início ao fim da partida”, relatou Fonseca durante entrevista em quadra logo após a vitória.
Joy for JoaoDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente