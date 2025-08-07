João Fonseca estreia com vitória de virada sobre chinês em Cincinnati

O tenista carioca João Fonseca, número 49 do ranking, avançou à segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati (Estados Unidos), ao vencer de virada o chinês Bu Yunchaokete (76º no ranking). Após um início complicado que lhe custou o primeiro set, o brasileiro retomou o domínio da partida e levou a melhor sobre o asiático por 2 sets a 1, com parciais de parciais de 4/6, 6/2 e 7/5. Fonseca volta à quadra o próximo sábado (9), em horário ainda a ser definido pelos organizadores. O adversário será o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (19º), cabeça de chave número 17.

“Na primeira rodada, sempre fico um pouco mais nervoso. Hoje, no primeiro set, não consegui colocar tantas bolas. Estava com um pouco de dificuldade. Mas depois, me recuperei. Quebrei o saque dele no início do segundo set, comecei a me sentir um pouco melhor. No terceiro set, encontrei a oportunidade em 5 a 5 e agarrei. Estou muito feliz com a forma como acreditei do início ao fim da partida”, relatou Fonseca durante entrevista em quadra logo após a vitória.