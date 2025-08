Hugo Calderano comemora título em Foz do Iguaçu, o 4º da temporada

Neste ano, Calderano avançou a cinco finais e ganhou quatro delas. Em abril, tornou-se o primeiro jogador das Américas ao conquistar o título da Copa do Mundo ITTF em Macau (China). Na ocasião, o brasileiro venceu o anfitrião Lin Shindong, número do mundo. No mês seguinte, Calderano chegou à final do Mundial de tênis de mesa em Doha (Catar), mas foi superado pelo chinês Wang Chuquin, número 2 do ranking, e acabou com o vice-campeonato. O carioca voltou a brilhar em 22 de junho, ao faturar o título do WTT Star Contender em Liubliana (Eslovênia), no dia em que completou 29 anos. A decisão foi em clima de revanche: Calderano levou a melhor sobre o Felix Lebrun, número 6 do mundo, que o havia derrotado na disputa do bronze olímpico nos Jogos de Paris. No último dia 27, Calderano levantou a taça do WTT Contender Buenos Aires, ao despachar o japonês Oikawa Mizuki (106º).

