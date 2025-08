Duelo de Tricolores: Flu recebe Grêmio pela 18ª rodada do Brasileirão

Dois times tricolores estarão frente a frente neste sábado (2) pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fluminense e Grêmio duelam às 21h (horário de Brasília) no Maracanã, com transmissão ao vivo daa partir das 20h30, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Rodrigo Ricardo e reportagem de Bruno Mendes. Os clubes somam o mesmo número de pontos (20), mas o carioca, por ter mais vitórias (seis), ocupa o 12º lugar da tabela, enquanto o gaúcho está em 14º, com o Atlético Mineiro entre eles.

O Fluminense chega a campo após vitória, por 2 a 1, sobre o Internacional, dentro do Beira-Rio, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar do triunfo fora de casa - interrompendo uma sequência de quatro derrotas sofridas para Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e São Paulo – o Tricolor Carioca ainda não pontuou no Brasileirão desde que voltou do Mundial de Clubes da Fifa.