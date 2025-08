TV Brasil transmite final da Copa América Feminina de futebol

A jornada esportiva da emissora pública para a final da competição começa mais cedo, às 17h30, com 30 minutos de pré-jogo. A partida será disputada no estádio Casa Blanca, em Quito, capital do Equador.

Para chegar à final, Colômbia e Brasil eliminaram Argentina e Uruguai, respectivamente. Além da classificação para a decisão, os resultados garantiram vaga para as duas seleções nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028. Já Uruguai e Argentina asseguraram classificação para os Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2027, junto com o Paraguai, que terminou a Copa América deste ano na quinta posição.

A emissora pública fez uma cobertura especial da competição ao exibir todas as seis partidas da seleção brasileira no torneio. A campanha até agora invicta do elenco treinado por Arthur Elias ganhou espaço privilegiado na programação da TV Brasil .

O clássico reedita a final da última Copa América Feminina, em 2022, conquistada pela seleção canarinho com vitória por 1 a 0. A promissora geração também levou a Colômbia às quartas de final da Copa do Mundo de 2023, resultado que confirmou a rival como uma das novas forças da modalidade na América do Sul.

O duelo Brasil x Colômbia se consolidou como a principal rivalidade do futebol feminino no continente. As duas seleções já se enfrentaram na fase de grupos da atual edição do campeonato. O embate acompanhado pelo canal público terminou empatado por 0 x 0 pela última rodada do Grupo B.

Na semifinal, a seleção brasileira goleou a uruguaia por 5 x 1. Os gols brasileiros foram marcados por Amanda Gutierrez (duas vezes), Marta, de pênalti, Gio Garbelini e Dudinha. O Uruguai descontou com o gol contra de Isa Haas. Já a Colômbia empatou com a Argentina no tempo regulamentar e ganhou por 5 x 4 na cobrança de penalidades máximas.

Além da vitória por 5 x 1 contra o Uruguai na última partida eliminatória, a Amarelinha passou com facilidade por Venezuela (2 x 0), Bolívia (6 x 0) e Paraguai (4 x 1). O único empate foi exatamente contra a Colômbia no 0 x 0 derradeiro do Grupo B da Conmebol Copa América Feminina 2025.

Com quatro vitórias e um empate, o Brasil tem o melhor desempenho no torneio. A seleção nacional marcou 17 gols e sofreu apenas dois, após ficar na liderança do Grupo B na primeira fase da competição com um retrospecto de invencibilidade e ganhar o mata-mata das semifinais.

Competição

A primeira fase da Conmebol Copa América Feminina 2025 foi disputada no sistema de pontos corridos em dois grupos com cinco seleções cada que jogaram entre si. As duas mais bem classificadas asseguraram vaga para as semifinais que ocorrem em confrontos eliminatórios únicos. As seleções ganhadoras do mata-mata decidem o torneio.

Maior vencedora e atual campeã da Conmebol Copa América Feminina, com o título de 2022, a seleção brasileira busca a nona taça este ano. O escrete canarinho levou oito títulos nas nove edições realizadas desde 1991. Na competição atual, o Brasil integrou o Grupo B, junto com Bolívia, Colômbia, Paraguai e Venezuela. O Grupo A foi formado por Argentina, Chile, Equador, Peru e Uruguai.

A final será no dia 2 de agosto. Três estádios equatorianos recebem as partidas do torneio: Casa Blanca, da equipe LDU Quito; Chillogallo, do clube Aucas; e Banco Guayaquil, do time Independiente del Valle.