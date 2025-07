Gratuita, Escolinha Paralímpica leva esporte a jovens com deficiência

A Escola Paralímpica de Esportes, que promove a iniciação de crianças e adolescentes em até 15 modalidades paralímpicas, retomou esta semana as atividades após as férias escolares. O projeto é gratuito e ocorre no Centro de Treinamento Paralímpico, que fica no quilômetro 11,5 da Rodovia dos Imigrantes, na zona sul da capital paulista. A Escola Paralímpica de Esportes, que promove a iniciação de crianças e adolescentes em até 15 modalidades paralímpicas, retomou esta semana as atividades após as férias escolares. O projeto é gratuito e ocorre no Centro de Treinamento Paralímpico, que fica no quilômetro 11,5 da Rodovia dos Imigrantes, na zona sul da capital paulista.

As inscrições para o projeto, apelidado de Escolinha Paralímpica, são gratuitas e podem ser feitas neste link, no site do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). Os participantes devem ter RG, CPF, laudo médico sobre a deficiência, atestado médico de aptidão à prática esportiva e boletim escolar digitalizados. A entidade tem o e-mail [email protected] para quem procura mais informações. A Escolinha atende às segundas e quartas-feiras e às terças e quintas-feiras, em dois horários: das 14h às 15h30 e das 16h às 17h30. Os jovens recebem uniforme e lanche durante o período em que estiverem no CT Paralímpico. O CPB ainda disponibiliza transporte em locais estratégicos da região metropolitana de São Paulo.