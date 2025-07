Copa do Brasil: Inter recebe Fluminense em 1º jogo da oitavas de final

O Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), será o palco do primeiro confronto das oitavas de final da Copa do Brasil entre Internacional e Fluminense, nesta quarta-feira (30), a partir das 21h30 (horário de Brasília). As equipes chegam ao confronto preocupadas com o desgaste físico dos atletas. Ambas entraram em campo no último domingo (27), pela 17ª rodada pelo Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo na, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Rodrigo Ricardo e reportagem de Bruno Mendes.