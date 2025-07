Milly Lacombe: "Futebol será o último lugar onde machismo vai acabar"

Na entrevista, a escritora reflete sobre sua trajetória pessoal e profissional, fala sobre episódio que viveu de "cancelamento" nas redes sociais e comenta os desafios de ser mulher no universo do futebol – meio esportivo intrinsecamente ligado ao machismo, à misoginia e aos abusos sexuais, segundo ela.

Considerada um dos principais nomes femininos do jornalismo esportivo, Milly Lacombe tem uma carreira marcada pelo pioneirismo. Na conversa, a comentarista relembra a polêmica com o jogador Rogério Ceni, em 2006, durante um programa do SporTV, no qual o acusou de falsificar uma assinatura em uma proposta do Arsenal. "Uma mulher, quando erra, não erra sozinha, mas sim pelo gênero. Então, eu não errei sozinha. Foi como se pudessem, finalmente, justificar a ideia de que não podemos gostar de futebol", lembrou.

Na ocasião, embora tenha reconhecido o erro, a profissional sofreu diversas ameaças e xingamentos, o que a levou a se afastar, por um tempo, da cobertura jornalística do futebol. Lacombe identifica como machismo o episódio que enfrentou, mas também explica como lidou com a situação: "É claro que houve uma reação ao meu erro, mas o erro original é meu. Se eu não me apropriar dele, não vou para lugar nenhum, entendeu?".

As diversas experiências na área a proporcionaram uma compreensão aprofundada das vivências de mulheres no jornalismo esportivo. "O futebol será o último espaço onde o machismo deixará de existir. É um meio muito concentrado e poderoso. Um reduto da misoginia", afirma. Além disso, a entrevistada discute como as diferentes socializações de gênero se manifestam no futebol. "Os homens se constroem em oposição ao que é ser mulher", lamenta.

A jornalista também avalia que o futebol atual se baseia em uma agenda econômica neoliberal. "Virou uma planilha, tudo precisa ter custo e benefício. Essa análise objetiva é tudo, menos futebol", finaliza.