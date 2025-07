Calderano derrota japonês e conquista o WTT Contender de Buenos Aires

Depois de conquistar o título na chave de duplas mistas com Bruna Takahashi na véspera, o, desta vez na

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na final, o brasileiro derrotou o japonês Mizuki Oikawa por 4 a 1 (11-5, 12-10, 10-12, 11-7 e 11-5).

Calderano, número 3 do ranking mundial até a próxima atualização, era o favorito diante do número 106 do mundo.

Na primeira parcial, o brasileiro confirmou o status com uma vitória tranquila por 11 a 5.

No entanto, na segunda e na terceira parciais, Oikawa causou bastante dificuldade a Calderano. No segundo set, ele chegou a abrir 10 a 3, ficando a um ponto de vencer a parcial, mas Hugo reagiu de forma sensacional, emendando nove pontos seguidos para fechar em 12 a 10.