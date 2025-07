TV Brasil exibe duelo entre Unimed Campinas e Sesi Araraquara

A TV Brasil exibe ao vivo, neste domingo (27), às 10h45, o confronto entre Unimed Campinas e Sesi Araraquara pela Liga de Basquete Feminino (LBF). As equipes se enfrentam diretamente do Tênis Clube de Campinas, em São Paulo, na primeira partida que garante vaga na final do campeonato. . As equipes se enfrentam diretamente do Tênis Clube de Campinas, em São Paulo, na primeira partida que garante vaga na final do campeonato.

Nesta fase, os times disputam séries melhor de três jogos. Ou seja, quem conquistar duas vitórias sobre o mesmo adversário avança para disputar o título da 15ª edição da competição. Atual bicampeã, a equipe de Araraquara é um dos destaques do torneio, após vencer os dois confrontos das quartas de final contra o Sodiê Mesquita. O rival Unimed Campinas também ganhou por 2 a 0 na fase anterior, ao superar o Corinthians. Ambos os jogos foram transmitidos pela TV Brasil, veículo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que é a emissora oficial da competição e a única a exibir as partidas em sinal aberto. A cobertura faz parte das iniciativas para ampliar a visibilidade do esporte feminino na programação.

Além disso, o canal público transmite o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol e a Conmebol Copa América Feminina 2025. Torcedores de todas as regiões do país podem acompanhar as transmissões por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). Para saber como assistir à TV Brasil na sua cidade, acesse: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar. Sobre a competição Os times Unimed Campinas, Blumenau, AD Santo André, Pontz São José Basketball, Sodiê Mesquita, Sampaio Basquete, Sesi Araraquara, Corinthians e os estreantes ADRM Maringá, Cerrado Basquete e Ourinhos/AOBE são os participantes da LBF 2025.

Os times Unimed Campinas, Blumenau, AD Santo André, Pontz São José Basketball, Sodiê Mesquita, Sampaio Basquete, Sesi Araraquara, Corinthians e os estreantes ADRM Maringá, Cerrado Basquete e Ourinhos/AOBE são os participantes da LBF 2025. O sistema de disputa é com todas as equipes se enfrentando em turno e returno, em 22 rodadas. Os oito melhores seguiram para os playoffs. Nas quartas de final e na semifinal, as equipes se enfrentam em séries de melhor de três jogos.

Semifinais - Liga de Basquete Feminino – Ao Vivo na TV Brasil Unimed Campinas X Sesi Araraquara

A partir das 10h45 de domingo (27)