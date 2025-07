Judô e vôlei feminino brasileiros faturam bronze nos JMU na Alemanha

Uma publicação compartilhada por C B D U (@cbdu)

Brasil avança à semifinal do basquete masculino

Ainda nos esportes coletivos, o basquete brasileiro segue firme na luta pelo título. Vitória nas quartas de final sobre a Coreia do Sul por 99 a 73. O jogo foi difícil no primeiro tempo, com os brasileiros terminando atrás no placar (22 a 20) no quarto inicial. A partir do terceiro a equipe se acertou em quadra e começou a abrir vantagem. Raphael Rachel ressaltou que, apesar da vantagem, o jogo não foi fácil.