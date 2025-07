Zé Roberto relaciona 14 atletas para duelo de quartas contra Alemanha

Vice líder na fase classificatória da Liga das Nações, a seleção brasileira feminina de vôlei está a três vitórias do título inédito na competição. Nesta terça-feira (22), o técnico José Roberto Guimarães definiu as 14 jogadoras que disputarão as quartas de final contra a Alemanha, na próxima quinta (24), às 15h (horário de Brasília), em Lodz (Polônia). As equipes estiveram frente a frente na primeira semana da Liga , no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Foi um embate acirrado com cinco sets, que terminou com vitória da amarelinha por 3 a 2.