Pedro sai do banco e garante vitória do Flamengo sobre Fluminense

Após uma semana conturbada, o atacante Pedro mudou a história do clássico carioca Fla x Flu na noite deste domingo (20) ao marcar o gol da vitória rubro-negra, aos 39 minutos do segundo tempo, 18 minutos após deixar o banco de reservas. Com o triunfo na 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Flamengo segue firme na briga pelo título. Está em segundo lugar, com 30 pontos, a apenas três de alcançar o líder Cruzeiro.

Essa foi a primeira atuação do centroavante depois de conflitos com integrante da diretoria do clube, culminando com repreensão do técnico Filipe Luís, durante entrevista coletiva no início da semana. Pedro não entrou em campo nos dois últimos jogos do Rubro-Negro. Ao final da partida deste domingo (20), aclamado pela torcida, Pedro deu um longo depoimento sobre o que viveu nos últimos dias.

“Sem dúvida, muito feliz pelo gol de hoje, um momento importante para mim, individualmente falando. Quero agradecer aos companheiros, à torcida também. A vitória, sem dúvida, não é só minha porque eu fiz gol, mas de todo mundo, de todo o coletivo", disse o jogador em entrevista ao canal Premiere.