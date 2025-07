Jogos Mundiais Universitários: Maria Clara Pacheco é ouro no taekwondo

A primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos Mundiais Universitários (JMU) 2025 saiu neste sábado (19/07), no taekwondo, disputado na cidade de Essen, no oeste da Alemanha. A atleta Maria Clara Pacheco, de 21 anos, que representou a amarelinha na Olimpíada de Paris, venceu a tunisiana Chaima Toumi,na final da categoria dos 57 quilos, por 2 a 0, com parciais de 3/2 e 5/3. Em um dia inteiro de competição que começou pela manhã e só terminou no início da noite, Maria Clara teve que derrotar não só as adversárias.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Foi uma luta mais de coração. Hoje eu estou bem doente. Eu comi alguma coisa que me fez bem mal. Desde a primeira luta eu estava me sentindo meio fraca, bem enjoada. Tive que ir ao médico tomar remédio, a fisioterapeuta da CBDU [Confederação Brasileira do Desporto Universitário], Maria Clara Medeiros, me salvou hoje para eu ficar melhor. Então foi uma luta bem de coração mesmo, tive que dar meu melhor mesmo com o corpo fraquejando”, revelou a medalhista de ouro.

Após a vitória, a torcida brasileira fez a festa na arquibancada, e Maria Clara saiu ovacionada, inclusive, pelo público alemão presente em Messe Essen - centro de exposições da cidade de Essen.

“Eu queria muito que acontecesse. Eu vim sonhando com isso, em ser a primeira medalhista de ouro. Eu sabia que ia lutar no primeiro dia. Então, era o meu objetivo aqui ganhar essa medalha de ouro, continuar a sequência de finais que estava fazendo, ganhando. Eu não tinha imaginado essa energia do público aqui, todo mundo torcendo, tanto os brasileiros quanto quem não é do nosso país. Eu fiquei muito feliz e emocionada de ver. Além dos Jogos Olímpicos de Paris, eu participei dos jogos Pan-Americanos e fui muito mal na final, perdi no último segundo, e o público me abraçou, tive apoio da torcida brasileira sempre. Agora é um sentimento diferente, estou feliz: é meio que me redimir, ter esse sentimento de missão cumprida”, pontuou a atleta.