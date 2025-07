Brasil leva medalha na natação, a 1ª nos Jogos Mundiais Universitários

A primeira medalha do Brasil nos Jogos Mundiais Universitários (JMU) 2025 veio direto de Berlim. Bronze na natação, no revezamento 4x100 metros, com Lucas Peixoto, Kaique Alves, Vinicius Assunção e Pedro Buch. Nesta quinta-feira (17), o time brasileiro fechou a prova com um tempo de 3min15s02, garantindo lugar no pódio. A medalha de ouro ficou para os Estados Unidos, que terminou com 3min12s36 e a prata com o Japão (3min14s19). A primeira medalha do Brasil nos Jogos Mundiais Universitários (JMU) 2025 veio direto de Berlim. Bronze na natação, no revezamento 4x100 metros, com Lucas Peixoto, Kaique Alves, Vinicius Assunção e Pedro Buch. Nesta quinta-feira (17), o time brasileiro fechou a prova com um tempo de 3min15s02, garantindo lugar no pódio. A medalha de ouro ficou para os Estados Unidos, que terminou com 3min12s36 e a prata com o Japão (3min14s19).

A natação é uma das modalidades com mais chances de trazer medalhas para o Brasil nesta edição dos JMU, e a Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) está confiante em outros bons resultados ao longo da competição. Há dois anos, na edição dos JMU de Chengdu (China), Lucas Peixoto conquistou bronze nos 100m livre e prata nos 50m livre, além de bronze no revezamento 4x100m livre. Vinícius Assunção também faturou dois bronzes na China: um no revezamento 4x100m livre misto e outro no 4x200m, ao lado de Kaique Alves. Esta quinta-feira (17) foi o primeiro dia de competições após a cerimônia de abertura na véspera. Mesmo antes da abertura, o Brasil já lutava por resultados. Na quarta (16), a seleção de vôlei feminino derrotou a Índia por 3 sets a 0 (25/08, 25/10 e 25/08). Hoje (17), elas ganharam da Espanha por 3 sets a 1 (25/19, 19/25, 25/17 e 25/19). O time masculino estreou contra Portugal, e também venceu por 3 a 1 (25/20, 25/23, 21/25, 25/21).

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp No tênis, duas derrotas no primeiro dia. Giovana Martins perdeu para a portuguesa Maria Garcia por 2 a 0 (parciais de 6/1, 6/0). Resultado parecido com o de Rodrigo das Dôres, que foi superado pelo francês William Jucha, também por 2 a 0 (6/0 e 6/1). Giovana reconheceu que não foi bem, mas espera resultado melhor na repescagem. “Eu não estava bem em quadra. Senti um pouco de dificuldade por conta do jet lag [síndrome da mudança de fuso horário]. Mas espero descansar agora para tentar melhorar na repescagem”, disse a tenista após a partida.

Quem também entrou em quadra pela primeira vez na Alemanha, em Bochum, foi a equipe feminina de basquete 3x3 sobre rodas. Estreia difícil contra os Estados Unidos, favoritos ao pódio. Derrota por 19 a 1. A jogadora Rebeca Soares analisou o confronto. “Sabíamos da dificuldade de enfrentar o time dos Estados Unidos, país referência no basquete, e ainda tinha o peso da estreia. Estávamos ansiosas, mas vamos para mais e lutar nos próximos jogos”, pontuou a atleta. Nesta sexta (18) tem mais Brasil na natação, vôlei, basquete 3x3 e a estreia do basquete.